Türkiye'den Polonya'ya koruyucu elbise yardımı
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Türkiye'den Polonya'ya koruyucu elbise yardımı

Türkiye korona virüsle mücadele kapsamında Polonya'ya 4 uçakla 90 bin adet koruyucu elbise gönderdi.

17.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:23
Türkiye'den Polonya'ya koruyucu elbise yardımı

Türkiye korona virüsle mücadele kapsamında Polonya'ya 4 uçakla 90 bin adet koruyucu elbise gönderdi.

Dünya çapında korona virüse yakalananların sayısının 2 milyonu geçtiği, ölenlerin sayısının ise 150 bine yaklaştığı bu ortamda ülkelerin pandemi ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Korona virüsle mücadelede en önemli araçlardan olan koruyucu elbise, maske, dezenfektan maddelerini edinmek ise ülkeler arasında ciddi diplomatik krizlere yol açıyor. Ülkeler arasında adeta koruyucu ekipman savaşlarının yaşandığı bugünlerde Türkiye, Polonya'ya yardım elini uzattı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Polonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marcin Przydacz ile yaptığı video konferans görüşmesi neticesinde Türkiye'nin Polonya'ya 90 bin adet koruyucu elbise göndermesi kararlaştırıldı. Görüşmede önümüzdeki süreçte korona virüsle mücadelede iki ülkenin işbirliğine devam edeceği hususunda da mutabık kalındı.

Türkiye'nin 4 uçakla Polonya'ya gönderdiği 90 bin koruyucu elbise ise dün akşam saatlerinde Polonya'ya ulaştı. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch da Facebook hesabında yaptığı paylaşımla koruyucu elbise yardımının yollanmasında emeği geçen başta iki ülkenin Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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