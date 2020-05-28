Türkiye'den Paraguay'daki bakıma muhtaç çocuklara yardım
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Türkiye'den Paraguay'daki bakıma muhtaç çocuklara yardım

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği bakıma muhtaç 60 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

Türkiye'den Paraguay'daki bakıma muhtaç çocuklara yardım
28.05.2020 05:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 05:38

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği bakıma muhtaç 60 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hazırlanan kışlık giysiler aralarında yerli çocukların da bulunduğu bakıma muhtaç 60 çocuğa teslim edildi.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, AA muhabirine, başkent Asuncion'daki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı Nemity Merkezi ile Asuncion'a yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Caaguazu şehrinde yerli çocuklar için kurulan Punta Pora Merkezine kışlık giysi yardımı yapıldığını söyledi.

Ersoy, Nemity'deki çocuklara 23 Nisan'da gıda yardımı yapıldığını hatırlatarak "Gıda yardımı yaptığımızda bize kışlık giysi ihtiyacını ilettiler. TİKA ile birlikte iki merkezdeki yaklaşık 60 çocuğa mont, ayakkabı, pantolon ve tişörtten oluşan paketler hazırladık." ifadelerini kullandı.

Caaguazu'daki merkezin Punta Pora isimli yerli kabilesi için kurulduğunu belirten Ersoy, merkezin istismara maruz kalmış ve uyuşturucu kullanan yerli çocukların rehabilitasyonu için kullanıldığını söyledi.

Büyükelçi Ersoy, Punta Pora Merkezinde 40 çocuğa yardım yapıldığını ifade ederek "Çocukların gerçekten çok ihtiyacı olduğunu gördüm. Mutluluklarına şahit olmak ve Punta Pora kabilesi şefinin bizi kabulü ve sonrasında yaptığı teşekkür konuşması beni çok mutlu etti. İnsani dış politikamızla gurur duydum." dedi.

Ersoy, Asuncion'daki etkinliğe Çocuk ve Gençlik Bakanı Teresa Martínez'in, Caaguazu'dakine ise Çocuk ve Gençlik Bakan Yardımcısı Eduardo Escobar ile yerel yöneticilerin katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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