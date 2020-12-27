Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

27.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:21
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Belucistan'daki menfur terör saldırısını kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Belucistan'daki menfur terör saldırısını kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (27 Aralık) meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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