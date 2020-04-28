Türkiye'den Pakistan'a tıbbi malzeme götüren ikinci uçak ülkeye indi
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Türkiye'den Pakistan'a tıbbi malzeme götüren ikinci uçak ülkeye indi

Türkiye'nin Pakistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında göndermeyi kararlaştırdığı koruyucu tıbbi ekipmanın ikinci bölümü ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye sabah saatlerinde ulaştı.

Türkiye'den Pakistan'a tıbbi malzeme götüren ikinci uçak ülkeye indi
28.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:38

Türkiye'nin Pakistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında göndermeyi kararlaştırdığı koruyucu tıbbi ekipmanın ikinci bölümü ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye sabah saatlerinde ulaştı.

Türkiye'nin Karaçi Konsolosu Murat Erkol'un AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Karaçi Cinnah Uluslararası Havaalanı'na inen Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı, 108 bin cerrahi maske ile 31 bin 500 koruyucu kıyafet getirdi.

Koruyucu ekipmanın Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Güney Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Nasrullah Brohi tarafından teslim alındığını kaydeden Erkol, Türkiye'nin gönderdiği maske ve kıyafetlerin tüm Pakistan'da ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacağını söyledi.

Türkiye'nin Pakistan'a yaptığı ekipman desteğinin ilk bölümü 22 Nisan'da gönderilmişti. İlk bölümde yer alan 20 bin maske, 50 bin koruyucu kıyafet ve 100 bin yüz koruma maskesi, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını almaya gelen THY uçağıyla Pakistan'a ulaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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