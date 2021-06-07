Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı
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Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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