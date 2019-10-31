Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

31.10.2019 11:06

Türkiye, Pakistan'da Karaçi kentinden Ravalpindi bölgesine giden bir trende çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA