Türkiye'den Orta Doğu'ya özel tasarım gelinlik
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Türkiye'den Orta Doğu'ya özel tasarım gelinlik

Türkiye'den Orta Doğu'ya özel tasarım gelinlik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yeğeni Şeyha'nın da tercihi oldu.

Gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yeğeni Şeyha'nın da tercihi oldu. Bent'le görüşmek için İstanbul'a gelen genç kadın, başarılı modacının houte couture tasarımlarını denedi ve beğendiği model için sipariş verdi.

Moda dünyasının son dönemdeki en dikkat çeken tasarımcılarından Pınar Bent, gelinlik sektöründe yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da başarısını kanıtlamış bir isim. Bugüne dek yerli ve yabancı pek çok ünlü isim için gelinlik diken Bent'in son özel müşterisi, Katar'dan geldi.

BEĞENDİĞİ MODELLERİ DENEDİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin evlilik hazırlığındaki yeğeni Şeyha, hayalindeki gelinliği bulmak için İstanbul'a geldi. Pınar Bent'le görüşen genç kadın, modacının houte couture tasarımlarını inceledi. Beğendiği tüm modelleri deneyen Şeyha, ışıltılı bir tasarımda karar kıldı. Pınar Bent, hazırlayacağı gelinliği çok yakında düğününde giymesi için Şeyha'ya teslim edeceğini söyledi.

RÜYALARIMIN GELİNLİĞİ

Hayatının en özel ve en romantik günü için hummalı bir hazırlık süreci geçirdiğini anlatan Şeyha, rüyalarındaki gelinliği namını duyduğu ve tasarımlarından çok etkilendiği Pınar Bent'e diktireceği için mutlu olduğunu ifade etti. Bent de Şeyha'nın seçimi nedeniyle onur duyduğunu ve beğendiği modeli istediği detayları da ekleyerek kısa süre içinde tamamlayacağını dile getirdi.


Türkiye'den Orta Doğu'ya özel tasarım gelinlik
Türkiye'den Orta Doğu'ya özel tasarım gelinlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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