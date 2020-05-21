Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde 19 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA