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Türkiye'den Nijerya'daki saldırıya kınama

Türkiye'den Nijerya'daki saldırıya kınama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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