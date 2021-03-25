Türkiye'den Nijer ve Burkina Faso'ya 126 bin Kur'an-ı Kerim bağışı
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Türkiye'den Nijer ve Burkina Faso'ya 126 bin Kur'an-ı Kerim bağışı

25.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:50
Türkiye'den Nijer ve Burkina Faso'ya 126 bin Kur'an-ı Kerim bağışı

Hayrat İnsani Yardım Derneğinin temin ettiği 126 bin Kur'an-ı Kerim, Nijer ve Burkina Faso'da öğrencilere hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneğinin temin ettiği 126 bin Kur'an-ı Kerim, Nijer ve Burkina Faso'da öğrencilere hediye edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Temsilcisi Ali Osman Aslancı, AA muhabirine, Afrika kıtasındaki mazlum insanların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Afrika'daki Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacının bulunduğunu ve oradaki çocukların "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran Aslancı, "Dünya Kur'an Okuyor" projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Aslancı, şunları kaydetti:

"Milletimizin yapmış olduğu bağışlarla 2017 yılından bu yana 722 bin 999 Kur'an-ı Kerim, 474 bin 357 cüz ve 242 bin 450 de Yasin-i Şerif cüzünü Afrika'daki hafızlık eğitimi alan öğrencilere ulaştırdık. Afrika'da bir Müslüman alim kardeşimizin söylemiş olduğu, 'Bizler Afrika kıtasında Batılı devletlerin zulümleri altında yaşamımızı sürdürürken topraktan olan bedenimizin rızkını bir şekilde topraktan elde edebiliriz. Fakat ruhumuzun rızkı olan Kur'an-ı Kerime ulaşmakta güçlük çekiyoruz.' sözü bizlere projenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Bu anlamda son olarak yaklaşık 126 bin Kur'an-ı Kerim ve cüzleri Nijer ve Burkina Faso'da dağıttık. Milletimizin desteğiyle tüm Afrika'yı köy köy dolaşarak öğrencilere birer birer Kur'an-ı Kerimi ulaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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