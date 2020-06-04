Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Nijer'e askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile maske, yüz siperliği ve tulum gönderdi.

Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı
04.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:42

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Nijer'e askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile maske, yüz siperliği ve tulum gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nijer için maske, yüz siperliği ve tulum hazırlandı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye- Nijer bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Nijer halkına sevgilerle' notu Türkçe ve Fransızca olarak yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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