Türkiye'den Nijer'e 9 cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerde kalıcı eserler inşa eden İHH, Batı Afrika ülkesi Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

SOLAR ENERJİ SİSTEMİ KURULDU

Camilerin iç tefrişatı için halı, ses sistemi, kitaplık ve Kur'an-ı Kerim temin edildi. İnşa edilen camilerin tamamında solar enerji sistemi kuruldu. Cami imamlarının 2 yıllık maaşlarının buradan sağlanacak gelirle ödenmesi hedefleniyor.

İNŞA EDİLEN CAMİLER