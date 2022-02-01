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Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Türkiye'den Nijer'e 9 cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı. Camilerden, köylerde yaşayan binlerce Müslüman istifade edecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerde kalıcı eserler inşa eden İHH, Batı Afrika ülkesi Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

SOLAR ENERJİ SİSTEMİ KURULDU

Camilerin iç tefrişatı için halı, ses sistemi, kitaplık ve Kur'an-ı Kerim temin edildi. İnşa edilen camilerin tamamında solar enerji sistemi kuruldu. Cami imamlarının 2 yıllık maaşlarının buradan sağlanacak gelirle ödenmesi hedefleniyor.

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

İNŞA EDİLEN CAMİLER

  • Fadime Yakup Çelik Camii, Filingue şehri Foye-Fondou Köyü
  • Ahmed Kuddûsî Hz. Fatıma Camii, Tillaberi şehri TinzaoKöyü
  • Rızai Apaydın Camiî, Tillaberi şehri Idrissa Hamadou Koira Köyü
  • Ahmet Apaydın Camiî, Tillaberi şehri Kokayna Koira Zino Köyü
  • Arzu Erel Camiî, Tillaberi şehri Kokoirey Zarma Köyü
  • Rana Eymen Camiî, Tillaberi şehri Tamara Kanta Köyü
  • Fatih Sultan Mehmet Han Camiî, Tillaberi şehri Nai Chilmi Köyü
  • Sıla Mescidi Tillaberi şehri Soundo Köyü
  • Çankırı Meryem Yanpal Camii, Dosso şehri Garin Guirwa Köyü

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Türkiye'den Nijer'e 9 cami

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Nijer, Cami, Güncel, Haber

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