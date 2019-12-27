Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
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Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

Türkiye, Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde dün askeri bir konvoyun hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınadı.

27.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:12
Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

, 'in batısındaki Tillaberi bölgesinde dün askeri bir konvoyun hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Tillaberi bölgesinde Nijer Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu görevlilerinin konvoyuna düzenlenen terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri bir konvoyun hedef alındığı saldırıda, 14 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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