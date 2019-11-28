Türkiye'den NATO ve Fransa'ya 'Müttefiklik' Tepkisi

28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO içerisinde Türkiye'nin müttefiklik konumunu yeterince algılamayan bir yaklaşım benimsendiğini, Türkiye'nin de Baltık ülkeleriyle ilgili güvenlik planına karşı olmadığı ancak NATO'dan müttefiklik ruhuna bir yaklaşım beklediğini ifade etti.