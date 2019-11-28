Türkiye'den NATO ve Fransa'ya 'Müttefiklik' Tepkisi
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Türkiye'den NATO ve Fransa'ya 'Müttefiklik' Tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO içerisinde Türkiye'nin müttefiklik konumunu yeterince algılamayan bir yaklaşım benimsendiğini, Türkiye'nin de Baltık ülkeleriyle ilgili güvenlik planına karşı olmadığı ancak NATO'dan müttefiklik ruhuna bir yaklaşım beklediğini ifade etti.

28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46

Dışişleri Bakanı , NATO içerisinde 'nin müttefiklik konumunu yeterince algılamayan bir yaklaşım benimsendiğini, Türkiye'nin de Baltık ülkeleriyle ilgili güvenlik planına karşı olmadığı ancak NATO'dan müttefiklik ruhuna bir yaklaşım beklediğini ifade etti.



Haber Videosu: Türkiye'den NATO ve Fransa'ya 'Müttefiklik' Tepkisi
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