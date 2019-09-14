Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek

14.09.2019 17:12

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Filipinler'de Moro Müslümanlarının yaşadığı Mindanao Adası'nın farklı yerlerinde yaptırılan 5 okul binası ve 3 kliniğin inşaatları tamamlandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Bangsamoro referandumları sonucunda bölgede kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesine (BARMM) ve Morolara TİKA'nın yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Mindanao'nun Davao Oriental, Lanao del Sur ve Maguindanao eyaletlerine bağlı Cotabato, Buluan, Marawi, Lumbayanague ve Cabuyao şehirlerinde 4 derslikli 5 okul binası inşa edildi.

Cotabato, Davao Oriental ve Marawi'de 3 sağlık kliniğinin inşası tamamlandı.

Açıklamada, okul ve kliniklerin BARMM'nin eğitim ve sağlık altyapısına önemli katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA