Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

31.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:28

Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan makamlarının, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) Moğolistan açısından "yüksek riskli" olarak değerlendirmesi üzerine bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlığın internet sitesinde, "Moğolistan için Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Moğolistan makamlarının, Çin ile mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler dolayısıyla bu ülkede ortaya çıkan virüs salgınının Moğolistan açısından "yüksek riskli" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Bu nedenle, Moğolistan'da olası yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eğitim kurumlarının 2 Mart'a kadar kapatıldığı belirtilen açıklamada, Ulanbator'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler, kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine 24.00'te kapanacak şekilde sınırlama getirildiğine işaret edilen açıklamada, konferanslar, eğitim kursları, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanat etkinlikleri gibi tüm toplu organizasyonların yasaklandığı belirtildi.

Moğolistan makamlarının, Çin'den Moğolistan'a yabancı ülke vatandaşlarının gelişlerini sadece Ulanbator (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demiryolu sınır kapısıyla sınırlandırdığının altı çizen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 30 günlük vize muafiyeti kapsamında, Çin'den Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız da sadece Ulanbator hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demiryolu sınır kapısını kullanabileceklerdir. 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Türkiye'den veya Çin dışındaki ülkelerden Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız ise herhangi bir seyahat veya sınır kapısı sınırlamasına tabi değillerdir."

Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator'da ve diğer bazı kentlerde, mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliğinin virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkati çekilen açıklamada, yüksek ateşli grip ve zatürre vakalarının yoğun olarak görüldüğü ifade edildi.

Buna karşılık, Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanlarının sınırlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece sınırlanmış durumdadır. Bu çerçevede, Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, Moğolistan içerisinde bir sağlık sorunuyla karşılaşan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği "+976 9468 14 01" telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

Moğolistan, 27 Ocak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA