Türkiye'den Mısır'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Kıpti Hristiyanları hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün Mısır'ın Minye kenti yakınlarında Kıpti Hristiyanları hedef alan, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında menfur terör saldırısının kınandığı vurgulanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. - ANKARA