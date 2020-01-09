Türkiye'den Mısır'daki Libya toplantısına tepki: Güney Kıbrıs hariç, Akdeniz'de iş birliğine hazırız
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.
Açıklamada, Doğu Akdeniz'i iş birliği sahasına dönüştürmek için Türkiye'nin, Güney Kıbrıs dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğu ifadesi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle