Türkiye'den Mısır'daki Libya toplantısına tepki: Güney Kıbrıs hariç, Akdeniz'de iş birliğine hazırız
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Türkiye'den Mısır'daki Libya toplantısına tepki: Güney Kıbrıs hariç, Akdeniz'de iş birliğine hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.

09.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:51
Türkiye'den Mısır'daki Libya toplantısına tepki: Güney Kıbrıs hariç, Akdeniz'de iş birliğine hazırız

Dışişleri Bakanlığı, 'de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ile arasındaki mutabakat muhtırasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.


Açıklamada, Doğu Akdeniz'i iş birliği sahasına dönüştürmek için Türkiye'nin, dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğu ifadesi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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