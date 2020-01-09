Türkiye'den Mısır'daki Libya toplantısına tepki: Güney Kıbrıs hariç, Akdeniz'de iş birliğine hazırız

09.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:51

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Mısır, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.



Açıklamada, Doğu Akdeniz'i iş birliği sahasına dönüştürmek için Türkiye'nin, Güney Kıbrıs dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğu ifadesi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle