Türkiye'den Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına tepki
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Türkiye'den Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye'den Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına tepki
04.07.2020 01:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:21

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyinde Devam Eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına dair açıklamasına hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemizin yanı sıra Irak vatandaşlarına da on yıllardır zulmeden terör örgütü PKK'ya yönelik yürütmekte olduğumuz Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarımızı kınamasını ve ülkemizi bölgede istikrarsızlık kaynağı olarak itham etmesini reddediyoruz.

Darbeyle işbaşına gelen ve kendileri gibi darbeci Hafter'e destek olmak için Libya'ya müdahale tehdidinde bulunanların teröre karşı operasyonlarımızı kınaması trajikomiktir.

Bu tarz sorumsuz açıklamalar, iddia edildiği üzere her daim yanında olduğumuz kardeş Irak halkına değil, eli kanlı PKK terör örgütünün gündemine hizmet eden girişimlerdir.

Unutulmamalıdır ki, terör örgütü PKK, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir.

Türkiye olarak, PKK ve destekçileri tarafından hakları gasp edilen Irak halkının yanında durmaya ve terörizmle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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