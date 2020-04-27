Türkiye'den meyve sebze talebi artıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle meyve-sebze tedarikinde sorunlar yaşayan Avrupa ve Rusya'nın, Türk yaş meyve sebzesine talebi artıyor.
27.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 04:58
Koronavirüs salgını nedeniyle meyve-sebze tedarikinde sorunlar yaşayan Avrupa ve Rusya'nın, Türk yaş meyve sebzesine talebi artıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, Antalya'dan yaş meyve sebze ihracatında yüzde 11 artış yaşandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com