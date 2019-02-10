Türkiye'den Lübnanlılara Daha Fazla Yüksek Öğretim Bursu

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin Lübnanlılara daha fazla yüksek öğretim bursu imkanı tanıyacağını söyledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'ta "Alleme Bilkalem Cemiyeti" tarafından düzenlenen ödül töreninde konuşan Çakıl, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnanlılara daha fazla yüksek öğretim bursu vaadinde bulundu.

Özellikle Türkiye ile Lübnan arasında izlenen eğitim stratejisinin başarısını anlatan Çakıl, Türkiye'de Arapça Lübnan'da Türkçe öğreten merkezlerin çalışma yaptığını ve bu modelin başarılı olduğunu dile getirdi.

Çakıl, iki ülke yararına çalışmaların geliştirilmesi ve ortak çıkarlar için ikili ilişkilerin sürdürüleceğini vurguladı.

Büyükelçi Çakıl, yeni kurulan hükümetten dolayı Lübnan halkını tebrik ederek, Lübnanlıların Türkiye'ye karşı sınırsız bir sevgi beslediklerini belirtti.

Alleme Bilkalem Cemiyetince, Büyükelçi Çakıl'a iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve dil öğreten merkezlerin açılması için yaptığı katkılardan dolayı ödül verildi.

Kaynak: AA