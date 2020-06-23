Türkiye'den Lübnan ordusuna yardım
Türkiye'nin Lübnan ordusuna gönderdiği yardımların Beyrut'a ulaştığı bildirildi.
23.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:22
Türkiye'nin Lübnan ordusuna gönderdiği yardımların Beyrut'a ulaştığı bildirildi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hibe olarak gönderdiği farklı kalibredeki mühimmatların teslim alındığı belirtildi.
Askeri yardıma ilişkin daha fazla bilginin yer almadığı açıklamada, teslimatın Beyrut Limanı'nda gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: AA