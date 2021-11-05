Türkiye'den Lübnan İç Güvenlik Kuvvetlerine 3 bin gıda kolisi yardımı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Kuvvetlerine 3 bin gıda kolisi teslim etti.

Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki Türk heyeti, İç Güvenlik Kuvvetleri Dairesi Komutanı Tümgeneral İmad Osman'ı başkent Beyrut'taki ofisinde ziyaret etti.

Ulusoy, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın içinden geçtiği zor süreçte ülkenin güvenlik kurumları ve ordusuyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Kuvvetleri ve diğer tüm güvenlik birimlerine Türkiye olarak ellerinden geldiği müddetçe destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Ulusoy, "Bu çerçevede İç Güvenlik Kuvvetleri mensupları ve ailelerinin kullanması için 3 bin adet gıda kolisini birimin komutanına teslim ettik." dedi.

Türkiye'nin geçen ay yine aynı birime yaklaşık 15 tonluk kişisel koruyucu yardım malzemesi teslim ettiğini hatırlatan Ulusoy, Lübnan'a yardımları sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.