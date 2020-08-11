Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı (2)
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Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı (2)

BEYRUT'A ULAŞTI MSB, tıbbi yardım ve AFAD personelinin bulunduğu uçağın, Beyrut'a ulaştığını duyurdu.

Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı (2)
11.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:32

BEYRUT'A ULAŞTI 

MSB, tıbbi yardım ve AFAD personelinin bulunduğu uçağın, Beyrut'a ulaştığını duyurdu.  Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız, beraberindeki tıbbi yardım malzemeleri ve AFAD personeli ile Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a ulaştı" denildi.  

Haber: ANKARA,  


Kaynak: DHA

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