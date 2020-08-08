Türkiye'den Lübnan'a yardım seferberliği
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Türkiye'den Lübnan'a yardım seferberliği

Türk yardımseverler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den Lübnan'a yardım seferberliği
08.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:46

Türk yardımseverler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle şehirde adeta hayat durdu. 154 kişinin ölümüne ve 5 bine yakın kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle enkaz altında kalanların arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hastanelerde yaralıları alacak yer kalmazken, Lübnan'da önümüzdeki günlerde de gıda krizinin baş göstereceği düşünülüyor. Patlamanın olduğu limanda bulunan tahıl ambarı, ülkenin ana besin kaynağını oluşturuyordu. Kısa sürede ülkeye yeterli düzeyde un ulaştırılmaması durumunda insani krizin boyutunun artacağından endişe ediliyor.

"İlk andan itibaren çalışmalara başladık"

Bölgedeki patlamayı haber alır almaz harekete geçen Türk dernekleri ise çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden İHH Medya Birimi'nden Bilal Gündoğdu, patlamayı haber alır almaz çalışmalara başladıklarını söyledi. 4 aşamalı eylem planıyla birlikte çalışmalara katkı sağladıklarını ifade eden Bilal Gündoğdu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk gün bölgedeki partnerimiz aracılığıyla hem arama kurtarma çalışmalarına destek verdik hem de ambulans ekibiyle birlikte yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Daha sonraki günlerde ise enkaz kaldırma çalışmalarına başlayarak ülkedeki seferberliğe katkına bulunduk. Aynı zamanda da Filistinli ve Suriyeli mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda daha önce kurduğumuz aşevlerinin kapasitesini artırdık ve patlama nedeniyle evsiz kalan Lübnanlılara hazır yemek ulaştırdık. Bunun yanı sıra acil yardım kampanyası başlatarak bölgedeki mağdur halka gıda yardımında bulunduk. Gıda ve hazır yemek yardımlarımızdan bugüne kadar toplamda 3 bin 700 kişi istifade etti. Kriz bitene kadar Lübnan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Lübnan halkından Erdoğan'a teşekkür

Patlama nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen 52 yaşındaki Yusuf Malouk, yardımlar nedeniyle Türkiye halkına teşekkür etti. Malouk, "Deniz kenarındaki patlama nedeniyle çoğu insanın evi zarar gördü. Türkiye'den gelen devlet kurumlarına, gıda ve diğer yardımları nedeniyle teşekkür ederiz. Özellikle de patlamadan zarar gören mağdur Lübnanlılar olarak, Lübnan halkı ile büyük bir dayanışma örneği gösteren Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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