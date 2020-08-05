Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği (2)- Yeniden
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Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği (2)- Yeniden

TÜRKİYE, Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlama nedeniyle askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi yardım malzemesi, ekipman ve arama- kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği (2)- Yeniden
05.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:57
TÜRKİYE, Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlama nedeniyle askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi yardım malzemesi, ekipman ve arama- kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyan yardım uçağını gönderdi?. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'nca hazırlanan yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Malzemeler, A400 M tipi askeri kargo uçağı Koca Yusuf'a yüklendi. 10 AFAD, 21 UMKE, 3 Kızılay arama-kurtarma personeli ile 1 kurtarma aracı, 2 acil müdahale ünitesi, 3 barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzemelerin yer aldığı uçak, Lübnan için yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında ayrıca 1000 koruyucu tulum, 100 koruyucu gözlük, 10 bin tıbbi maske, 20 bin pudrasız vinil eldiven ve 1152 kan torbası, 5 acil müdahale çadırı, 2 jeneratör, 6 masa, 10 sandalye, 20 uyku tulumu, 20 battaniye, 3 mazot bidonu, 16 katlanabilir sedye, 2 travma tahtası, 1 kombinasyon sedye, 5 UMKE çantası, 2 oksijen tüpü, 2 tedavi arabası, 2 cerrahi aspiratör, 20 plastik sandık yer alıyor.

'YARALI TAHLİYESİ KONUSUNDA TALEP OLMADI'Tıbbi yardım malzemesini taşıyan uçakla Beyrut'a gidecek olan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yardım malzemeleri uçağa yüklenirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleriyle son hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Oraya hem insani yardım anlamındaki istenen destekleri götürmek üzere hazırlık yaptık hem de gerek medikal ekip, gerek arama kurtarma ekibimizi hazırladık. Koronavirüs sürecinde olduğumuz için kişisel koruyucu ekipmanlar, siperlik, dezenfektan, eldiven, maske gibi yardımlarımızı götürüyoruz. Bir taraftan ortada çok yoğun bir travma var. Travma cerrahisi konusunda ortopedi, genel cerrahi gibi cerrahi konularda uzman bir ekibimiz, acil tıp uzmanlarımız ve 20 kişiden oluşan yardımcı sağlık personellerimizden oluşan bir UMKE ekibimiz var. Enkaz bölgesine gittiğimiz için oradaki ölü ve yaralılar için destek vermek üzere AFAD ekibimizle beraber sahaya geçiyoruz. Lübnan halkının yanındayız, Beyrut'un yanındayız. Bölgenin tarihindeki en büyük patlama meydana geldi. Türkiye'nin bütün dünyaya olduğu gibi Lübnan'a olan yardım elini gerçekleştirmek üzere bölgeye gidiyoruz. Ölü ve yaralı sayıları gitgide artıyor. Çünkü çok geniş bir alan etkilendi. Biz de orada ihtiyaç duyulan süre kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yaralı tahliyesi konusunda şu ana kadar bir talep olmadı. Lübnan genelindeki bütün hastanelere yaralılar dağıtılmış durumda. Biz de hem götürdüğümüz malzemelerle hem ekipmanlarımızla orada yaraları sarmak için gayret gösteriyor olacağız."

Kargo uçağı, yükleme işleminin ardından yardımları Beyrut'a ulaştırmak üzere havalandı. 


- Ankara

Kaynak: DHA

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