Türkiye'den Lübnan'a Mersin Limanı Teklifi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yerle bir olan limanı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yerle bir olan limanı ziyaret etti. Oktay, liman yeniden kullanılabilecek duruma gelene kadar depo hizmetleri ve gümrük izinleri için Mersin limanının kullanılabileceğini belirtti Kaynak: DailyMotion.com