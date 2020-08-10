Türkiye'den Lübnan'a Mersin Limanı Teklifi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yerle bir olan limanı ziyaret etti.
10.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yerle bir olan limanı ziyaret etti. Oktay, liman yeniden kullanılabilecek duruma gelene kadar depo hizmetleri ve gümrük izinleri için Mersin limanının kullanılabileceğini belirtti
Kaynak: DailyMotion.com