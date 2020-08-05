Türkiye'den Lübnan'a gidecek yardım uçağı hazırlanıyor
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Türkiye'den Lübnan'a gidecek yardım uçağı hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait A400M tipi uçağın Lübnan'a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.

Türkiye'den Lübnan'a gidecek yardım uçağı hazırlanıyor
05.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:05

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait A400M tipi uçağın Lübnan'a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan'a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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