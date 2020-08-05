Türkiye'den Lübnan'a acil insani yardım malzemesi gönderiliyor (2)
Beyrut'taki patlama Yardım malzemelerinden görüntüler TSK'ya ait kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklenmesi AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun açıklamaları ANKARA - AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan...
05.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:22
Beyrut'taki patlama
Yardım malzemelerinden görüntüler
TSK'ya ait kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklenmesi
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun açıklamaları ANKARA - AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan Lübnan'a gönderilmek üzere Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan TSK'ya ait kargo uçağına yüklendi.
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Kaynak: AA