Türkiye'den Lübnan'a acil insani yardım malzemesi gönderiliyor (1) Beyrut'taki patlama Yardım malzemelerinden görüntüler TSK'ya ait kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklenmesi ANKARA - AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan Lübnan'a gönderilmek üzere Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan...

Beyrut'taki patlama Yardım malzemelerinden görüntüler TSK'ya ait kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklenmesi ANKARA - AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan Lübnan'a gönderilmek üzere Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan TSK'ya ait kargo uçağına yüklendi. (1) Kaynak: AA