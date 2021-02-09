Türkiye'den Londra'ya uzanan başarı hikayesi: Elif Benar kimdir?

Dermatoloji uzmanı ve estetik doktoru olan Elif Benar 2 Mayıs 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 165 cm uzunluğunda olan ve 49 kilogram ağırlığında olan Elif Benar'ın asıl adı, Elif Burcu Benar'dır.

ELİF BENAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Mayıs 1987

Boyu: 165 cm

Kilosu: 49 kg

Babası ve annesi öğretmendir. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni dereceyle bitirerek, 2006 yılında tıp fakültesini kazandı. 2012 yılında Eskisehir Osmangazi Tip fakültesini dördüncülükle bitirerek Yüksek Onur Belgesiyle mezun olmuştur. "Tıp fakültesine girerken tek hayalim Dermatolog olmaktı " diyen Elif Burcu Benar girdiği tıpta uzmanlık sınavında 11 bin doktor arasında 52. sırada basari göstererek 2013 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 buçuk yıl suren dermatoloji ihtisasına başlamıştır. 2013-2017 yılları arasında leke tedavisi üzerine tez çalışması yapmıştır.

2019 yılında İngiltere'ye yerleşen dermatoloji uzmanı Elif Benar, Londra'nın en ünlü caddesi olan Harley Street'te "Dr. Elif Clinic" adını verdiği kendi kliniğinde çalışmaktadır.

Elif Benar

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Elif Benar; Londra, Dubai, Amerika, Berlin ve Paris gibi dünyanın birçok yerinden ünlü model ve sinema yıldızlarının estetik tedavilerini yaparak onları televizyon dünyasına hazırlamaktadır.

Sosyal medya hesaplarında her geçen gün artan takipçileri ile Elif Benar, İnstagram ve Tiktok fenomeni olma yolunda ilerlemektedir.