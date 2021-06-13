Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
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Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'yı ziyaret etti.

Heyette Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Trablus'ta Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Ardından heyet, Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Meşri ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmelere ilişkin Twitter heabından yaptığı paylaşımlarla Libay hükümeti ile işbirliğinin süreceği mesajını verdi.

Görüşemlere ilişkin bir değerlendirme de İletişim Başkanı Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir." İfadelerini kullandı.

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

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