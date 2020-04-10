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Türkiye'den Libya'ya sağlık malzemesi gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında Libya'ya sağlık malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:10
Türkiye'den Libya'ya sağlık malzemesi gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında Libya'ya sağlık malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.

Yardım malzemelerinin olduğu kutuların üzerinde, Türk ve Libya bayrakları, Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den Libya halkına sevgilerle." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Kaynak: AA

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