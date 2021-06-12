Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.