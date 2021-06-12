Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.

Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere... - Haberler
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