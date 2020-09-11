Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler'
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BBC

Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler'

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, dış güçlerin Libya'daki savaşa nasıl müdahil olduklarını incelediği haber dizisi kapsamında 3 geminin izini sürdü.

Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler'
11.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:22

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, dış güçlerin Libya'daki savaşa nasıl müdahil olduklarını incelediği haber dizisi kapsamında 3 geminin izini sürdü.

Bu gemiler; Mayıs 2019'da Libya'ya giden Amazon, Ocak ayında Tunus'a gideceği bildirilen ve daha sonra Libya'nın başkenti Trablus'a yönelen Bana, Şubat ayında önce Trablus'a sonra Misrata'ya gönderilen Ana.

Africa Eye, Türkiye'den giden bu gemilerle gizlice Libya'ya silah gönderildiğini tespit etti.

BBC, araştırmaları sonucu elde ettiği bulgulara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığıyla temas kurdu ve görüş istedi. Ancak BBC'ye herhangi bir açıklama yapılmadı.

İtalyan yetkililer 2 hafta önce Bana'nın 6 aydır tutulduğu Cenova Limanı'ndan ayrılmasına koşullu olarak izin verdi. Cenova Savcılığının kararı uyarınca gemi Türkiye limanlarına yalnızca yük indirmek için yanaşabilecek. Libya'ya ise ancak Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden geçerek gidebilecek.

Lübnan bandıralı geminin Türkiye'den Libya'ya silah ve askeri araç sevkiyatı için kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, kaptan Youssef Tartoussi hala ev hapsinde tutuluyor. Tartoussi, "uluslararası silah kaçakçılığı"yla suçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriyeli paralı askerlerle Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz. Bu, Berlin'de varılan anlaşmanın açık ve ciddi ihlalidir. Verilen sözler tutulmamıştır" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Macron'un sözleri için "gerçek dışı" demiş, Fransa'yı "Libya'da krizin başladığı 2011'den bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için (General Halife) Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir değildir" diyerek eleştirmişti.

BBC
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