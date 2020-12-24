Türkiye'den Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine sahil güvenlik botu desteği
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Türkiye'den Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine sahil güvenlik botu desteği

24.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:34
Türkiye'den Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine sahil güvenlik botu desteği

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede destek amacıyla Libya'ya iki sahil güvenlik kontrol botu gönderdi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelede destek amacıyla Libya'ya iki sahil güvenlik kontrol botu gönderdi.

Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın düzensiz göçle mücadelesine destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki sahil güvenlik kontrol botunun, başkent Trablus'ta Libya Sahil Güvenlik Genel İdaresine teslim edildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Libya Sahil Güvenlik İdaresi ekiplerine denizde dört günlük uygulamalı sahil güvenlik eğitimi verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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