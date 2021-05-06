Türkiye'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi
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Türkiye'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi

Türkiye'den Letonya'ya 'soykırım' tepkisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararla ilgili, "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararla ilgili, "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın, tarihi, siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz teşebbüs olduğu belirtildi. Açıklamada, Letonyo Parlamentosu'nun bu kararına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:  "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu teşebbüs, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırıdır. Bu karar, Letonya'nın işgalinin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Letonya Parlamentosu'nu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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