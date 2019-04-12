Türkiye'den Kuzey Makedonya'da Kuran Kursu ve Cami İnşası

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova Belediyesi'ne bağlı Kalkova Köyü'nde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesince yaptırılan Kuran kursunun açılışı ve Kalkova Köyü Camisi'nin temel atma töreni düzenlendi.

İştip Bölge Müftülüğü'ne bağlı Valandova'daki Kalkova Köyü'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği (Diyanet İşleri) İştip Bölge Müftüsü Nasir Recepi, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov'un yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, milletvekilleri, siyasiler ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Kara, buradaki konuşmasında, "Yurt dışında yaşayan Türk varlığı, gerçekten hiç olmadığı kadar hem çok gururlu hem çok sahipli bir şekilde Türkiye'nin onlara her vakit yardım elini uzattığı bir dönemi yaşıyor." dedi.

Türkiye kurumlarının Kuzey Makedonya'daki desteklerine değinen Kara, "Hep birlikte mücadele verirsek bizler büyür, gelişir ve dimdik ayakta dururuz. Bütün dünya Türkiye'nin önünde saygıyla eğiliyor. O kadar güçlendi o kadar gelişti ki eskiyle bugünü kıyasladığımız zaman bunu giden yabancı diplomatlardan, hükümet yetkililerinden dinlemek mümkün olabiliyor." ifadesini kullandı.

FETÖ terör örgütünün tehlikelerine de işaret eden Kara, "Türkiye'de yaşanan hain gecenin Makedonya'da yaşanmaması için gayret gösterilmesi gerekiyor. Bunu el birliğiyle yapacağız. Biliyorsunuz Milli Şairlerimizin, ünlü şahsiyetlerimizin isimlerini kullanıyorlar. Bu saatten itibaren ilk hedefimiz bu isimleri o terör örgütlü okullarından kotarabilmektir." diye konuştu.

İstanbul İl Müftüsü Yılmaz da inanan insanların kendi mabetlerinde ibadetlerini yapabilmesinin çok önemli bir mutluluk olduğunu kaydederek, "Bizim yüce Peygamberimiz zaten bu yüzden Medine-i Münevvere'den önce Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş. Ondan sonra da İslam'ın merhamet medeniyetini inşa etmiştir. Dolayısıyla cami, mescit, mabet bizim dini hayatımıza ve kültürümüze çok anlamlı bir yere oturuyor. Çünkü cami cem eden, birleştiren demektir. Bizim gönüllerimizi, kalplerimizi birleştiren sevgi ve barış ortamında kaynaştıran bir ibadethanedir." ifadelerini kullandı.

İnsanın paylaşmayı en güzel öğrendiği yerin mabetler olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün temelini attığımız bu caminin de burada yaşayan kardeşlerimiz için bir dostluk merkezi, bir kardeşlik merkezi olmasını Allah'tan temenni ediyorum ve Allah tamamına erdirsin diye dua ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ise soydaşlarının yaşadığı bu köy sakinlerinin dinlerini daha rahat, doğru ve güzel mekanlarda öğrenebilmesi için bu Kuran kursunu inşa ettiklerini vurguladı.

Kuran kursunun yapımında Türkiyeli bir hayır sahibinin emekleri olduğunu belirten Alkan, "İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi Din Hizmetleri Müşavirimiz, Makedonya İslam Dini Birliği Başkanlığı ortak bir çalışma yürüterek Kuran kursunu bugün itibarıyla bitirmiş ve açmış oldular. Öncelikle Makedonya'da yaşayan bütün kardeşlerimize bu güzel eser hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kuran kursunu caminin yanında iki katlı olarak inşa ettiklerini ifade eden Alkan, "Bu Kuran kursumuzun giriş bölümünde büyük ve çok amaçlı bir salon bulunmaktadır. Bu salonda gençlerimiz hem akşam oturmaları, sohbetleri icra edecekler hem masa tenisi, langırt gibi oyun işlerini burada rahatlıkla görecekler hem de dini, milli ve kültürel konularda buradaki din görevlimizin eşliğinde kültürlerini, dinlerini, inançlarını en güzel şekilde okuma, anlama, öğrenme imkanını bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün temeli atılan Kalkova Köy Camisi'nin 5-6 ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Alkan, "Camiyi kubbeli, son cemaat malinde üç buçuk kubbe, diğer tarafta güzel bir abdesthane, şadırvan şeklinde planlıyoruz." dedi.

İştip Bölge Müftüsü Recepi de "Biz müftülük olarak böyle bir programa katılımımızdan dolayı sevinçliyiz çünkü müftülüğümüze bağlı camilerin artmasına, çoğalmasına ve halkımıza cami ve Kuran kurslarıyla daha rahat, daha kolay hizmet etmeye vesile oluyor. Buna vesile olan herkese teşekkürü bir borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov ise Kalkova'da hep birlikte dayanışma içinde yaşanılabildiğini gösterdiklerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Köydeki çocukların şiir de okuduğu Kuran kursu açılış programının ardından Kalkova Köy Camisi'nin temeli atıldı, kurban kesildi.

Kaynak: AA