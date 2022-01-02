Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Vietnam'a tıbbi malzeme yardımı - Haberler
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Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Vietnam'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Vietnam'a tıbbi malzeme yardımı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Türkiye, Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Türkiye, Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzeme yardımımız bugün ulaştı. Girişimci ve İnsani Dış Politika şiarıyla dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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