Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Vietnam'a tıbbi malzeme yardımı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye, Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Türkiye, Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vietnam'ın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzeme yardımımız bugün ulaştı. Girişimci ve İnsani Dış Politika şiarıyla dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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