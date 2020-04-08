Türkiye'den Kosova'ya sağlık malzemesi yardımı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Kosova'ya tıbbi malzeme gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Kosova'ya tıbbi malzeme gönderildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Yasari Havaalanı'na inen TSK'ya ait kargo uçağında tıbbi malzemeleri Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, T.C Kosova Buyikelcisi Çağrı Sakar ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin siyasi danışmanı karşıladı. Kosova Sağlık Bakanı Vitia basına yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Büyükelçi Sakar da Türkiye'nin her zaman Kosova halkının yanında olacağını söyledi. Türkiye tarafından bugün Kosova yanı sıra, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'e de tıbbi malzemeler gönderildi.

Kaynak: DHA