Türkiye'den Kosova'ya sağlık alanında yardım Türkiye'den Kosova'ya sağlık alanında yardımEnis TABAK, Mamuşa (DHA) - Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi'ne tam teşekküllü ambulans hibe etti.

Türkiye'den Kosova'ya sağlık alanında yardım

Enis TABAK, Mamuşa (DHA) - Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi'ne tam teşekküllü ambulans hibe etti.

Mamuşa Belediyesi'nde gerçekleşen teslim törenine Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemay, Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka ile Fidan Brina Jılta, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C Prizren Başkonsolosu Serdan Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar ile TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer katıldı.

"TÜRKİYE HER ALANDA YANIMIZDA"

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, 'Türkiye'nin her zaman eğitimde, sağlıkta olduğu gibi her alanda yanımızda olduğundan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Türkiye'deki görüşmelerimiz esnasında Türkiye Sağlık Bakanılığı'na bir ambulans ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mamuşa'ya ambulans hibe edildi. Sadece sağlıkta değil, eğitimde de sadece Mamuşa'nın değil, Kosova Türk toplumunun, Kosova'nın hatta bu dönemde dünyanın birçok ülkesine yardımcı olan Türkiye'ye ayrıca şükranlarımı sunarım' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN VİRÜSLE MÜCADELE DENEYİMİNİ KOSOVALI DOKTORLARA AKTARMA PROJESİ VAR'

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da konuyla ilgili yaptığı konuşmasında 'Türkiye her zaman olduğu gibi koronavirüsle (Covid-19) mücadelesinde de Kosovalı kardeşlerinin yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Nisan ve Mayıs aylarında iki ayrı parti olarak yardımlarımızı teslim ettik. Yeni projeler üzerine çalışıyoruz Kosova Sağlık Bakanı ile birlikte. TİKA'mızın, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede elde ettiği deneyimi Kosovalı doktorlara aktarmak için bir projesi var. En yakın zamanda bunu hayata geçirmeyi temenni ediyoruz. Sayın Bakan da bu konuda yardımcı olacağına dair söz verdi bize. Bugün bu ambulansın teslimi için bir araya geldik. Ambulansı kullanacak Kosovalı kardeşlerimize, Mamuşalı Türklere şifa olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verdi. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemay, Türkiye'nin her zaman Kosova halkının yanında olduğunu ifade ederek, özellikle bu salgın döneminde gerçekleştirmiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MAMUŞA'YA AİLE SAĞLIK MERKEZİ MÜJDESİ

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka da 'Türkiye'nin her zamana her alanda yanımızda bulunduğunun bir nişanesi bugün. Bu ambulans Mamuşa halkının kullanımına sunulacaktır. İnşallah ihtiyaç olmayacaktır ama ihtiyacı olana da şifa vereceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yine bizlerin gayretleriyle partimizin, vekillerimizin gayretleriyle yine Mamuşa'ya aile sağlık merkezinin imzası atılacaktır. En kısa zaman içerisinde aile sağlık merkezi tamamlanacaktır ve yine Mamuşa halkımıza sağlık alanınca en iyi hizmeti sunmuş olacaktır' dedi.

Kaynak: DHA