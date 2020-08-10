Türkiye'den Kosova ordusuna 742 bin 904 dolarlık ekipman bağışı Türkiye, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) aralarında askeri giysi ve teknik malzemelerin bulunduğu 742 bin 904 dolar tutarında ekipman bağışladı.

Türkiye, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) aralarında askeri giysi ve teknik malzemelerin bulunduğu 742 bin 904 dolar tutarında ekipman bağışladı.

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye tarafından Kosova ordusuna 742 bin 904 dolar tutarında ekipman bağışlandığı bildirildi. Bağışların başkent Priştine'deki "Adem Jashari" kışlasında Kosova Güvenlik Gücü yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Türkiye'den Kosova Güvenlik Gücü'ne yapılan bağışların kabul törenine FSK Lojistik Komutanı Tuğgeneral Naim Haziri, Kosova Türk Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve Savunma Bakanlığı Lojistik Daire Başkanı Albay Mentor Zejnullahu katıldı. General Naim Haziri, yapılan bağış ve Kosova Güvenlik Gücü'ne sağladığı sürekli destekten dolayı Türkiye hükumetine ve Türkiye'nin Kosova Askeri Ataşesine teşekkürlerini ifade etti.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İHA