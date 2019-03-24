Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şimdi güçlü bir Türkiye var. Savunma malzemelerini, teçhizatını, silahını, her türlü makinesini, malzemesini yüzde 70'ini üreten bir Türkiye var ve biz yurt içindeki tehditlere karşı, terör tehditlerine karşı, yurt dışından gelecek tehditlere karşı kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ederek başarılı olduk ve bu birilerine korku salmaya başladı. Türkiye'den korkmaya başladılar." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret eden Turhan, demokrasilerde hizmet etmenin başka bir yolunun da siyaset olduğunu söyledi. Turhan, "Bizler de bu ülkede AK Parti olarak siyaset sahnesine çıktığımız günden beri çok şükür milletimiz bize güvendi, inandı, yetkiyi verdi, biz de bu yolda ülkemize, milletimize, insanımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimdeki başarısına dikkati çekerek, "Bugüne kadar ülkemizin birçok şehirlerinde, büyükşehirlerinde, ilçelerinde, beldelerinde belediyecilik hizmetlerinde değişim, farklılık oluşturduk." dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Turhan, vatandaşların bugüne kadar işi ehline verdiği dile getirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'e de hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Turhan, belediye başkanı adayı Osman Nuri Ekim ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'na destek istedi.

Görevlendirme yapılan belediyeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Turhan, o dönemde Van'da görev yapan Murat Zorluoğlu'nun başarılı çalışmalarını anlattı.

Turhan, yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu seçim yerel seçim olmakla beraber, seçimin sonuçlarının yorumlanmasının hepiniz biliyorsunuz ki farklı boyutları var. Şu anda dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde, Türkiye'nin çevresinde yanan ateş çemberi içinde bizim ülkemize diz çöktürmek isteyenler, bizim ülkemizdeki istikrarı bozmak isteyenler, geçmişte bu ülkenin, milletin sırtından bedava geçinme siyasetiyle yanıp tutuşanlar ve onların yurt dışındaki iş birlikçileri karşımızda bir ittifak kurdular. Biz 14 seçimdir Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'ye bir zeval getirmedik, ne metal yorgunluğu, ne iktidar yorgunluğu... gittikçe artan bir performans, millet de buna inanmış, direnmiş her seçimde iktidar yapmış. Şimdi biz bunu, nasıl olur da AK Parti'yi, onun liderinin milletin gözündeki itibarını düşürürüz, bununla ilgili her türlü ittifakların adı altında şer odaklarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki şer odaklarıyla beraber çalışıyorlar ama benim milletim ve insanım bunları görüyor."

"Erdoğan'ı dünyada kendilerine hedef olarak gördüler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı mitinglerin birçoğuna katıldığını belirten Turhan, şunları ifade etti:

"Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de mitingler yaptık. Allah nasip ederse pazartesi günü Doğu Anadolu'da Ağrı, Muş, Bitlis ve Van mitinglerini yapacağız. Gittiğimiz mitinglerde daha önceki seçimlerde dükkanlar kapatılırdı, insanlar, bizim siyasi parti konvoyumuza bakmaktan korkardı, çekinirdi. Rabbim'e çok şükür Şırnak'ta miting yaptık, bütün balkonlarda Türk bayrağı vardı. Hakkari'de miting yaptık bütün sokaklarda Türk bayrağı dalgalanıyordu. Bu nasıl oldu? Bizim daha önce içimizdeki hainler oralarda terörle mücadele yapmıyorlardı. Devletimizin adamı yapmıyordu. Gidip dağları taşları bombalıyorlardı. Zaten İHA'lar, SİHA'lar yanlış nokta hedef gösteriyorlardı. Şimdi güçlü bir Türkiye var. Savunma malzemelerini, teçhizatını, silahını, her türlü makinesini, malzemesini yüzde 70'ini üreten bir Türkiye var ve biz yurt içindeki tehditlere karşı, terör tehditlerine karşı, yurt dışından gelecek tehditlere karşı kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ederek başarılı olduk ve bu birilerine korku salmaya başladı. Türkiye'den korkmaya başladılar."

Bakan Turhan, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendileri için tehdit olarak gördüğünü söyledi. Turhan, şunları kaydetti:

"Bu zalimler Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyada kendilerine hedef olarak gördüler ve onu yerli iş birlikçileriyle farklı farklı metotlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımız, gördüğümüz hadiselerde eskiden aracına taş atan o insanlar, bugün sokakların kenarında onun aracının önüne yatıyorlar, Allah senden razı olsun diye. 'Bu çukur hadisesinden, hendek teröründen bizi kurtardın.' Biz Cizre'yi, Silopi, Sur'u, Şırnak'ı, Van'ı 6 ayda ayağa kaldırdık."

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Turhan, "Birlik ve berberlik içinde olduğumuz müddetçe, bu ülke güçlü olduğu müddetçe inşallah ecdadımızın bize miras bıraktığı bu toprakları evladımıza biz de emanet edeceğiz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız. Devlet, millet birlikte inşallah hak kervanı, hizmet kervanı yürüyecek." diye konuştu.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim ile diğer ilgililer de katıldı.

"Biz istiyoruz ki insanımızın hayat standardı yüksek olsun"

Bakan Turhan, daha sonra Ortahisar ilçesindeki bir restoranda şoförler odası üyeleriyle bir araya geldi.

Turhan, burada yaptığı konuşmada da şoförlük mesleğinin önemine dikkati çekerek, "Ulaşımda sürücü, araç ve yol ilişkisinde, ulaşım hizmetinin altyapısını devlet olarak biz yapıyoruz." dedi.

Hükümet olarak bu zamana kadar yaptıkları hizmetleri anlatan Turhan, Trabzon ve Türkiye'de yapılan ulaşım, alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Turhan, Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki insanımızın hayat standardı yüksek olsun, yaşam kalitesi yüksek olsun, daha rahat, daha konforlu yaşasın, daha güzel ortamlarda, daha çağdaş şehirlerde, temiz sokaklarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, park alanları, yeşil alanların olduğu bir ortamda yaşasın. Bunun için işin ehline verilmesi, işin insana hizmet etmeyi kendisine görev bilenlere verilmesi önem arz ediyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Turhan'a, oda adına tablo hediye edildi.

Kaynak: AA