Türkiye'den korkan Yunanistan Başbakanı parayı savunmaya harcayacak Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Türkiye korkusu sardı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Türkiye korkusu sardı. Miçotakis, yeni savaş araçları ve silah alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan bir forumda konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, yeni savunma planı kapsamında, silahlı kuvvetlerin hava, deniz ve karada yeni silah alımları yapılacağını açıkladı. Miçotakis 18 savaş uçağı, fırkateyn, 4 helikopter, denizaltılar için torpido ve 5 yıl boyunca görev yapacak 15 bin yeni sözleşmeli asker alımı yapılacağını ifade etti.Yunanistan daha önce Fransa ile 'Rafale' savaş uçakları ile ilgili görüşmelere başlamıştı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ülkesinden 18 Rafale tipi savaş uçağı satın alma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA