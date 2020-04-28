Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı
Yardım dağıtılan Choachi bölgesinin havadan görüntüleri TİKA Kolombiya Temsilcisi Mehmet Sülkü'nün açıklaması Yardım dağıtımından detaylar Yardım alan Gloria Monsalve'nin röportajı Yardım alan Efraín Cruz'un açıklaması UBAQUE - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),...
28.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:48
Yardım dağıtılan Choachi bölgesinin havadan görüntüleri
TİKA Kolombiya Temsilcisi Mehmet Sülkü'nün açıklaması
Yardım dağıtımından detaylar
Yardım alan Gloria Monsalve'nin röportajı
Yardım alan Efraín Cruz'un açıklaması
UBAQUE - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Başkenti Bogota'nın kırsal kesimlerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
Kaynak: AA