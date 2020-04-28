Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı

Yardım dağıtılan Choachi bölgesinin havadan görüntüleri TİKA Kolombiya Temsilcisi Mehmet Sülkü'nün açıklaması Yardım dağıtımından detaylar Yardım alan Gloria Monsalve'nin röportajı Yardım alan Efraín Cruz'un açıklaması UBAQUE - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),...

Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı
28.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:48

Yardım dağıtılan Choachi bölgesinin havadan görüntüleri

TİKA Kolombiya Temsilcisi Mehmet Sülkü'nün açıklaması

Yardım dağıtımından detaylar

Yardım alan Gloria Monsalve'nin röportajı

Yardım alan Efraín Cruz'un açıklaması

UBAQUE - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Başkenti Bogota'nın kırsal kesimlerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:42:54. #1.15#
title