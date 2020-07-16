Türkiye'den KKTC'ye yangın söndürme helikopteri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye tarafından KKTC'ye yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye tarafından KKTC'ye yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakan Oğuz, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye teşekkür ederken, "Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğuz, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA