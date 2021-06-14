Türkiye'den KKTC'ye uçuşlarda antijen testi zorunluluğunun kaldırıldığı iddiası

Türkiye'den KKTC'ye uçuşlarda çift doz aşı olanlar için antijen testi zorunluluğunun kaldırıldığı haberleri gündeme gelmişti. Turizm Bakanlığı'nın girişimi ile kaldırılan uygulamayı doğrulayan Bakan Fikri Ataoğlu, "Uygulama dün itibariyle kaldırıldı" açıklaması yaptı.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçan yolcular için antijen testinin zorunlu tutulması ve ücretinin de kredi kartı ile Türkiye'de ödemesi şartı, seyahat acentelerini zora sokmuştu. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği tarafından yapılan son açıklamada bu zorunluluğun kaldırıldığı belirtildi.

TURİZM BAKANI İDDİALARI DOĞRULADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, uygulamanın kaldırıldığını doğruladı. Bakan Ataoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre çift doz aşısını yaptıran yolcular antijen testi yaptırmadan KKTC'ye seyahat edebilecek.