Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı - Haber
Dünya

Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulundu.

29.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:15
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulundu. 

Ankara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, takip ve koordinesinde KKTC Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türk Kızılayı koronavirüs Uluslararası Müdahale Kapsamı Programı çerçevesinde, Kıbrıs Türk Kızılayı'na bugüne kadar, 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin adet EN149 maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük yardımı yaptı. Türk Kızılay Delegasyonu'nun, yarın da bu yardımların yanında ayrıca 500 gıda kolisi ve 500 hijyen setini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kıbrıs Türk Kızılayı'na teslim edeceği öğrenildi.

KKTC'YE ÖZEL İZİNLER VERİLİYORAyrıca KKTC'den ecza ve medikal depolarına, tedarik amacıyla Türkiye'den satın almak istedikleri yurt dışına satışına kısıtlama getirilen tıbbi malzemelerin satışı konusunda da kolaylık sağlanıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne iletilen talepler Ankara'da ilgili makamlara ulaştırılıyor. KKTC'ye satışı için her bir başvuru ayrı ayrı değerlendiriliyor ve izin veriliyor.

Bu arada, Türkiye'de öğrenim hayatını devam ettiren ve ülkeye dönmesi beklenen yaklaşık bin KKTC'li öğrenci için Güzelyurt'ta bulunan 440 odalı Refika Öğretmen Yurdu, hazır hale getirildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haber
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haber
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu Haber
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haber
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Gülerek fotoğraf paylaşan sağlık çalışanı sosyal medyada tepki çekti
Gülerek fotoğraf paylaşan sağlık çalışanı sosyal medyada tepki çekti
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Didem Soydan Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:15:57. #1.15#
title