Türkiye'den KKTC'ye gelen yolcunun test sonucu negatif çıktı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gemi ile KKTC'ye gelen ve korona virüs taşıdığını iddia eden yolcuya yapılan test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gemi ile KKTC'ye gelen ve korona virüs taşıdığını iddia eden yolcuya yapılan test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den gemi yoluyla ülkeye gelen bir yolcuda yüksek ateş tespit edilmesinin ardından kendisinin gelmeden Türkiye'de korona virüs testi yaptırdığını ve sonucun pozitif olduğunu beyan ettiğini ifade etti. Pilli, test sonucunun pozitif olduğunu iddia eden yolcunun çocuğu ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde müşahede altına alındığını ve karantinada olduklarını ifade etti. Diğer yolcuların da karantinaya alındığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı'nın her ihtimale karşı tüm tedbirleri aldığını ve yolcu ile çocuğuna yapılan PCR testinin sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Öte yandan, KKTC'de son 72 gündür pozitif vaka kaydedilmedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA