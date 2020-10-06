Türkiye'den KKTC'ye "can suyu" yeniden akmaya başlıyor
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Türkiye'den KKTC'ye "can suyu" yeniden akmaya başlıyor

06.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:12
Türkiye'den KKTC'ye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'den gelen su bugün yeniden Geçitköy barajına akmaya başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'den gelen su bugün yeniden Geçitköy barajına akmaya başlıyor.

Türkiye'den KKTC'ye can veren KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen onarım çalışmaları sona erdi. Projenin boru hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesiyle ilgili Anamur açıklarında gerçekleştirilen, kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapıldığı ve toplamda 6 geminin katıldığı çalışmalar başarıyla tamamlandı.Arızanın giderilmesi için yapılan çalışma kapsamında Taşucu'nda bir boru üretim fabrikası kurularak yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildiği belirtildi. Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

ARIZADAN SONRA İLK VANA BUGÜN AÇILACAK

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un da Geçitköy Barajından katılımıyla bugün açılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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